“Maandag sneeuw en kans op gladheid, later in de week zachter en regen”

Foto: Joris van Tweel

De winter verdwijnt de komende dagen uit het land. Voor het zover is hebben we op maandag nog wel te maken met sneeuwval. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis lopen aan het eind van de week de temperaturen op.

“Maandagochtend hebben we eerst nog te maken met wegtrekkende sneeuwbuien”, vertelt Kamphuis. “Hierna volgt er een droge periode. In de loop van de middag volgen er vanuit het zuiden opnieuw perioden met (lichte) sneeuw. De temperatuur loopt op naar 1 graad, en daalt tijdens de sneeuwval weer naar het vriespunt. Er waait een zwakke of matige oostenwind, windkracht 2 tot 3. In de nacht van maandag op dinsdag zijn er perioden met sneeuw bij temperaturen rond het vriespunt. Het sneeuwdek zal wat aan gaan groeien en vanzelfsprekend is er grote kans op gladheid.”

“Op dinsdag weet de koude lucht mogelijk nog een dag stand te houden en wordt het 1 graad. Verder is het bewolkt met zo nu en dan regen of sneeuwbuitjes bij weinig wind uit het noorden tot noordoosten, windkracht 2 of 3. In de nacht van dinsdag op woensdag minima rond het vriespunt en kans op mist. Woensdag wint de zachte lucht terrein en loopt de temperatuur op naar 4 of 5 graden. Het is overwegend bewolkt met een enkel buitje. Donderdag is het waterkoud met vooral later op de dag regen. Het wordt 4 graden en de dagen erna wordt het wellicht nog iets zachter en valt er van tijd tot tijd regen.”

