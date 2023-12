Lycurgus verliest in vijfsetter van Sliedrecht Sport

Nova Tech Lycurgus heeft donderdagavond de thuiswedstrijd tegen Sliedrecht Sport verloren. Het werd in Martiniplaza 2-3.

In oktober verloren de Groninger volleyballers de uitwedstrijd nog met 3-0, maar donderdag was Lycurgus beter opgewassen tegen deze tegenstander. Toch leverde dat geen overwinning op. De setstanden waren 25-19, 21-25, 25-21, 22-25 en 12-15.

Lycurgus staat na deze midweekse speelronde op de vierde plaats in de eredivisie en heeft 21 punten uit 10 wedstrijden.

Komende zaterdag speelt de ploeg van coach Arjan Taaij alweer de volgende wedstrijd. Dit is een uitwedstrijd in Zevenhuizen tegen Scherp in Packaging ZVH.