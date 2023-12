Lycurgus verliest in eigen huis topper tegen Orion

Nova Tech Lycurgus heeft zondagmiddag in Martiniplaza de topper tegen de nummer 3, Active Living Orion, verloren. Het werd 1-3 voor de Doetinchemmers.

Het begon allemaal nog goed voor de thuisploeg. Na een 3-6 achterstand kwamen de Groninger volleyballers voor te staan met 10-9, en daarna werd die voorsprong niet meer weggegeven. Via 18-13 werd het 24-16. Het derde setpunt werd gepakt: 25-18. In de tweede set daarentegen kwam Lycurgus al snel op een ruime achterstand te staan. Via 6-11 en 11-17 werd het 18-25.

In de derde set had Lycurgus tot 13-12 een voorsprong, maar daarna bogen de gasten de achterstand om in een voorsprong, die ze niet meer uit handen gaven: 20-25. Ook de vierde set werd een vrij eenvoudige prooi voor de Doetinchemmers. Ook nu was er de hele set een ruime voorsprong voor de gasten. Via 4-10 en 14 en werd het uiteindelijk 18-25.

Door de winst heeft Orion de koppositie in de eredivisie overgenomen van Lycurgus, dat nu op de tweede plaats staat met 20 punten uit 9 wedstrijden. Orion heeft 2 punten meer, en ook een wedstrijd minder gespeeld.