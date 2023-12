Loting beker: Oranje Nassau tegen DZOH, Gorecht ontvangt Blauw Wit’34

Foto Andor Heij: Gorecht - Oranje Nassau

Eersteklasser Oranje Nassau moet het in de achtste finale van de noordelijke districtsbeker in Emmen opnemen tegen klassegenoot DZOH. Tweedeklasser Gorecht krijgt in Haren eersteklasser Blauw Wit’34 uit Leeuwarden op bezoek.

Dat was de uitkomst van de loting van de KNVB. Beide wedstrijden staan voorlopig gepland op zaterdag 17 februari om 15.00 uur.

Ook PKC’83 zit nog in het toernooi, maar de eersteklasser moet nog zien af te rekenen met derdeklasser Hardegarijp. Die wedstrijd wordt op 16 januari in Friesland gespeeld. Als PKC wint dan is in Coevorden tweedeklasser Germanicus in de achtste finale de tegenstander.

De complete loting:

Gorecht – Blauw Wit’34

DZOH – Oranje Nassau

Olde Veste ’54 – Rolder Boys

Germanicus – Hardegarijp/PKC’83

Wildervank – Be Quick Dokkum

Leovardia – SVBO

Peize – FC Meppel

Broekster Boys – ONS Sneek