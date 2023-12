Logopedisten Beatrixoord praten niet om geld op te halen voor Serious Request

Afbeelding via UMCG Neurorevalidatie (via Instagram)

Om geld op te halen voor de Stichting ALS, dit jaar het goede doel van 3FM’s Serious Request, praten logopedisten van het revalidatiecentrum van het UMCG in Beatrixoord deze hele week op gezette momenten niet. In plaats daarvan spreken de UMCG’ers alleen via een spraakcomputer.

Tot en met komende vrijdag ‘praten’ logopedist Marije Travaille via een spraakcomputer tijdens een bezoek aan de fysiotherapeut, een etentje met huisgenoten en tijdens het volgen van college. Via de Instagram-stories van de afdeling is te zien hoe dat verloopt.

De logopedisten willen met hun actie laten zien hoe beperkend het is als mensen niet meer (goed) kunt praten. Tegelijk willen de UMCG’ers zelf eens te ervaren hoe eenzaam het is om niet verbaal mee te kunnen doen aan gesprekken. In hun werk hebben zij dagelijks te maken met patiënten die zich moeilijk kunnen uiten.

De logopedisten in Beatrixoord hebben hun streefbedrag voor de actie op vijfduizend euro gezet. Wie bij wil dragen, kan dat doen via deze link. De donaties gaan rechtstreeks naar de Stichting ALS om onderzoek te doen naar de oorzaak en behandeling van ALS en de aanverwante ziekten.