LIVE (Eerste Helft) | FC Groningen neemt het in de Euroborg op tegen Jong FC Utrecht

FC Groningen neemt het vanavond in eigen huis op tegen Jong FC Utrecht. Eerder dit seizoen verloor de FC met 0-1 van de jonge Utrechters. Inmiddels is er een hoop veranderd sinds die wedstrijd en betreed de Trots van het Noorden met een compleet vernieuwde basiself het veld in de Euroborg.

12′ Thom van Bergen krijgt de bal in de zestien. De aanvaller schiet de bal over.

11′ Romano Postema schiet op doel, maar de bal vliegt naast.

10′ De eerste minuten van de wedstrijd tikken weg zonder veel actie op het veld. Beide ploegen zijn afwachtend in de opbouw en creëeren geen gevaar voor elkaar.

7′ Het eerste schot op doel komt van Laros Duarte. Keeper Raatsie vangt de matige inzet.

1′ Jong FC Utrecht trapt af. De laatste wedstrijd van de FC in 2023 is van start!

Opstelling FC Groningen: Jurjus; Bacuna, Määttä, Peersman, Rente; Schreuders, Duarte, Pelupessy, Valente; Van Bergen, Postema.

Opstelling Jong FC Utrecht: Raatsie; van Hees, Kooy, Held, Yah, Akkerman, Leliendal, van de Haar, van der Wegen, Blake, Mukeh.