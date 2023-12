LIVE (Afgelopen) | FC Groningen vecht zich terug en wint van VVV-Venlo

FC Groningen speelt op vrijdagavond tegen VVV-Venlo. De groen-witten krijgen de kans om voor het publiek in de Euroborg de derde zege op rij te boeken.

Afgelopen. FC Groningen wint met 2-1 van VVV-Venlo. Daarmee komen de groen-witten binnen in het linkerrijtje van de Keuken Kampioen Divisie.

90′ Nog vier minuten!

88′ Duarte schiet de bal over. De FC blijft gretig opzoek naar de 3-1.

85′ Geel voor Määttä.

80′ Thom van Bergen is dichtbij de 3-1.

73′ FC Groningen komt op voorsprong! Jorg Schreuders schiet de bal van buiten het strafschopgebied in het doel. 2-1.

70′ Wissel FC Groningen: Leandro Bacuna en Isak Määttä komen in het veld voor Valente en Prins.

70′ Goaaal FC Groningen!!! Duarte schiet de bal uitstekend binnen vanuit een vrije trap. 1-1.

67′ Hove schiet de bal in het zijnet. FC Groningen vecht voor de gelijkmaker.

61′ Nog een schot op doel. Na snel uitverdedigen van Duarte gaat Schreuders met een dribbel richting het doel van VVV. Hij geeft de bal voor op Valente. Het uiteindelijke schot wordt gestopt door de doelman.

58′ De kansen blijven komen! Johan Hove schiet op doel, maar de bal wordt onderweg nog aangeraakt. Er volgt een corner. Via meerdere Groningers komt de bal bij Valente die net naast schiet.

57′ Wat een kans om op gelijke hoogte te komen! Luciano Valente krijgt in het strafschopgebied aan de bal. Hij staat tegenover de keeper, maar schiet de bal ruim over.

56′ Geel voor Radinio Balker na een overtreding op Joep Kluskens.

54′ Een gevaarlijke situatie voor het doel van VVV na een corner van de groen-witten. Niemand weet de bal in het doel te tikken.

52′ Duarte schiet van afstand op doel. De bal komt via verdedigers voor de voeten van Jorg Schreuders terecht, maar zijn inzet op doel is te zwak. De keeper heeft de bal vast.

47′ Direct een kans voor Postema! Hij glijdt uit en schiet de naast.

46′ FC Groningen trapt af voor de tweede helft. Joey Pelupessy is in de rust vervangen door Laros Duarte.

Het is rust. De FC moet aan de bak om zich terug te vechten in de wedstrijd.

45+3′ Nog een laatste schot van Valente voor de rust. De middenvelder schiet vanaf een afstand, maar de bal gaat naast.

45+1′ Bijna Peersman! Wouter Prins speelt de bal vanuit een vrije trap voor het doel. Marvin Peersman vliegt net onder de bal langs. De keeper vangt de bal

42′ Geel voor Luciano Valente, vanwege vasthouden van de tegenstander.

37′ Marco Rente geeft de bal voor, maar hij vliegt er bijna in! De keeper tikt de bal over, waardoor de FC een corner verdient. De bal bereikt wederom Rente, maar de aanvoerder kopt naast.

35′ Peersman komt heel dichtbij. Helaas is de keeper net eerder bij de bal dan de Groningse verdediger.

34′ Schot op doel van Romano Postema! Via een individuele dribbel komt de aanvaller tot aan de zestien van VVV. Postema schiet op doel, maar oud FC Groningen doelman Jan de Boer redt.

24′ Na een dribbel schiet Thom van Bergen op doel. De bal vliegt over.

16′ Een enorme knaller van Radinio Balker! Na een corner krijgt hij de bal toegespeeld. De verdediger schiet vanaf net buiten de zestien hard naast.

8′ Doelpunt voor VVV-Venlo. De tegenstander is gevaarlijk lang in balbezit rond het zestienmetergebied. Michail Kosidis schiet de bal uiteindelijk in het Groningse doel. 0-1.

4′ De eerste kans is voor FC Groningen. Na een tijdje rondspelen op de helft van VVV schiet Johan Hove de bal hard op doel. Naast.

1′ We zijn begonnen!

Opstelling FC Groningen: Jurjus; Rente, Peersman, Balker, Prins; Schreuders, Pelupessy, Hove, Valente; Van Bergen, Postema.

Opstelling VVV-Venlo: De Boer; Lathouwers, Janssen, Ketting, Janssen, Sierra-Cappelletti, Kosidis, Kluskens, Smans, Berden, Kaastrup.

Scheidsrechter: Laurens Gerrets