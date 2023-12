Line-up van Grunnsonic 2024 bekendgemaakt

The Vices in de Oosterpoort, fotograaf: Ben Houdijk

De line-up van Grunnsonic 2024 is bekend. Van 17 t/m 19 januari krijgen 21 lokale artiesten c.q. bands de kans om zich in de kijker te spelen van de muziekindustrie.

Het gaat om Bad Luck Baby, Bibi & The Boys, Calidus, CAW CAW, de Koots, HISTER, Jelle Mulder, Jooz, Lange Mannen Met Haast, Leuk Gevonden, Liza Dries, Mart Eerens, not sure, Redson, Robin Yzerman, shoom, Slumbercloud, TAXITAXI, tays, whothefislou en YLVALIE. Ze spelen op vier locaties: Het Concerthuis, Warhol, Het Pakhuis en Klup de Dag aan de Oosterstraat.

Grunnsonic is het gratis en voor iedereen toegankelijke showcasefestival voor Gronings muzikaal talent. Het is een samenwerking tussen ESNS en POPgroningen, bedoeld om muzikanten uit de Groningse klei de kans te geven om zich in de kijker te spelen van de Europese muziekindustrie, die tijdens het festival in de stad aanwezig is. Het festival is gratis toegankelijk.

In het verleden kregen dankzij Grunnsonic artiesten als Inge van Calkar, Kraantje Pappie, Marlene Bakker, Orange Skyline en The Vices grote bekendheid