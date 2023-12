Lichaam gevonden in Van Starkenborghkanaal in Stad

Foto: 112 Groningen

Aan het einde van de woensdagmiddag is in het Van Starkenborghkanaal in de stad Groningen het lichaam van een overleden persoon aangetroffen.

Dat heeft de politie woensdagmiddag bekend gemaakt. Een groot aantal onderzoeks- en hulpdiensten verzamelde zich woensdagavond bij de Busbaanbrug over het Van Starkenborghkanaal.

Het is nog niet bekend van wie het lichaam is. De politie gaat onderzoeken of het gaat om de vermiste 25-jarige man uit Groningen. Thomas van Zeewijk Vink wordt sinds de nacht van vrijdag op zaterdag vermist, nadat hij kort na middernacht vertrok van een bedrijfsfeest. Van Zeewijk vertrok vanaf de Kattehage richting het Van Starkenborghkanaal. Sindsdien is hij spoorloos.

Nadat de 25-jarige Stadjer als vermist werd opgegeven werd een grote zoekactie op touw gezet. De afgelopen dagen zochten de hulpdiensten en vrijwilligers van SAR Nederland op verschillende plekken in het noordoosten van Stad. Daarbij werden onder meer boten met sonar, onderwaterdrones ingezet. Ook deelden agenten en bekenden van Van Zeewijk flyers uit in het zoekgebied en werd er nadrukkelijk gevraagd om tips en relevante camerabeelden.