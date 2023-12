Lewenborg stunt; Helpman onderuit, TKB en Groen Geel doen mee om de titel

Foto Martijn Minnema; Lewenborg stuntte vanmiddag in Noordscheschut

In de Tweede Klasse J stuntte Lewenborg door bij de koploper te winnen. Gorecht pakte kort voor tijd de winst en profiteert daarmee van het puntverlies van de nummer één. In 3C ging Helpman onderuit en naderen The Knickerbockers en Groen Geel de Helpernezen bovenin.

2J

Nummer 11 Lewenborg zorgde voor een verrassing door uit bij koploper Noordscheschut met 3-4 te winnen. Bij rust keek Lewenborg nog tegen een 1-0 achterstand aan, maar na rust bezorgden Tom Katgert (64′) en Mitchell van Kalsbeek (66′) Lewenborg de voorsprong. Door een eigen goal werd het een kwartier voor tijd zelfs 1-3. In de slotfase kwam Noordscheschut terug tot 3-3, maar kort na de 3-3 schoot Tom Katgert Lewenborg naar de winst.

Het is ongelooflijk spannend bovenin 2J, twee clubs met 21 punten delen de koppositie, dan drie clubs met 20 punten. Gorecht is één van die drie met 20 punten en dat dankt het aan een late treffer van Sam Niewold. Die kreeg daarmee hekkensluiter SV Bedum toch nog op de knieën. Thijs Hekman had voor rust voor 1-0 gezorgd, maar Bedum kwam na rust op 1-1, puntverlies dreigde maar dat werd voorkomen door Niewold.

VV Groningen heeft het erg moeilijk in de tweede klasse. Men ging er vanuit dat VVG na het terugtrekken uit de eerste klasse weer onderaan moest beginnen, maar dat bleek niet het geval. VVG had echter een selectie samengesteld voor de vijfde klasse. Gevolg is dat VVG vaak ruim verliest, vanmiddag hield het het tegen LTC lang droog, maar in het laatste kwart schoot LTC nog vijf keer raak, uitslag dus 0-5. VVG staat voorlaatst.

3C

In de derde klasse C gaat er niets boven Groningen. Helpman is koploper, gevolgd door The Knickerbockers en Groen Geel. De laatste twee kwamen vanmiddag drie punten dichterbij, Helpman ging namelijk onderuit bij Zuidhorn. Door treffers van Remco de Haas (0-1) en Jaap Jacobs (1-1) stond het in Zuidhorn bij rust nog gelijk. Zuidhorn liep na rust weg naar 3-1. De 3-2 van Helpman kwam te laat, verder liet Zuidhorn het niet komen.

The Knickerbockers konden het gat met Helpman verkleinen tot drie punten door van Onstwedder Boys te winnen en dat lukte. Met een 1-0 voorsprong (Roël Batema 14′) ging TKB aan de thee, na rust breidde Dennis van Roeden de voorsprong met twee treffers uit tot 3-0. Onstwedder Boys kwam nog terug tot 3-1, Stefan van Veen maakte er 4-1 van en in de laatste minuut werd het nog 4-2. Het was voor TKB de vierde zege op rij.

Ook Groen Geel is aan een prima serie bezig. Vanmiddag werd Lycurgus met 2-0 verslagen door treffers, na rust, van Melle Gebben (’65) en Steven Knotters (’75). De laatste nederlaag was op 14 oktober bij Be Quick 1887 en op scherp gezet door het wedstrijdverslag op deze site (?) werd sindsdien niet meer verloren. Ook voor Groen Geel was dit de vierde zege op rij, daarvoor werd nog gelijkgespeeld tegen Loppersum en Zuidhorn. Het gat met koploper Helpman is vier punten. Volgende week do or die voor Groen Geel, dan gaat het op bezoek bij Helpman.

Lycurgus staat zevende.

Onderin ook drie Stadsclubs, Be Quick 1887 staat elfde en speelde 1-1 tegen FC Zuidlaren wat één plek hoger staat.

Axel Blaauw had Be Quick voor rust op 1-0 gezet.

HFC’15 verloor met 3-2 van Aduard 2000 en staat twaalfde. Erben Koopmans en Frankvolkers zetten HFC’15 nog wel tot twee keer toe op voorsprong.

Mamio staat laatste en pakte een punt bij Veendam 1894. Mamio kwam vlak voor rust via een rake kopbal van Leo Witschurke op 0-1 na een eerste helft vol kansen over en weer. Mamio moest vlot na rust met tien man verder na rood voor Lukas Lovas die een doorgebroken speler neerhaalde. Sneu voor Lovas was dat uit de toegekende vrije trap alsnog de 1-1 viel. Veendam drong aan, raakte de lat, maar ook Mamio raakte via Witschurke in de 85′ minuut nog de lat.