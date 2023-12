Let op: vanaf donderdagochtend zware windstoten in Groningen

Foto via pxhere.com (CC0 Public Domain)

In de loop van donderdagochtend gaat het hard waaien vanwege storm Pia. Het KNMI heeft voor alle provincies de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven. In Groningen geldt deze waarschuwing tot vrijdagmiddag 12.00 uur

Er kunnen overal zware windstoten met snelheden tot 80 km/uur voorkomen. Vooral in de kustgebieden zijn er windstoten, die vooral aan de noordkust snelheden tot 110 km/uur kunnen bereiken. De wind komt uit het westen tot noordwesten.

In de nacht naar vrijdag beperken de zware windstoten zich steeds meer tot de kustgebieden en neemt de windkracht in Stad af. Het Waddengebied houdt tot vrijdagmiddag kan op forse windstoten, Daarom geldt de weerswaarschuwing in Groningen tot het middaguur van vrijdag.

Volgens het KNMI zorgt de harde wind voor kans op schade, bijvoorbeeld door het afbreken van boomtakken en rondvliegende voorwerpen zoals dakpannen of tuinmeubels. Ook is er kans op hinder en vertraging in het verkeer.