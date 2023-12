Leerlingen Willem Lodewijk Gymnasium pakken internationale prijs

De Nederlandse IJSO delegatie in Bangkok

Twee leerlingen van het Willem Lodewijk Gymnasium zijn in de prijzen gevallen tijdens de twintigste International Junior Science Olympiad (IJSO) dat van 1 tot en met 10 december in Bangkok werd gehouden.

Het gaat om Josiah ’t Hart en Daniël Vleugel die beide een bronzen medaille wonnen.

De IJSO is een olympiade voor leerlingen van 15 jaar of jonger. De wedstrijd bestaat uit drie onderdelen: een meerkeuzetoets, een toets met open vragen en een praktische toets. In de toetsen stond het thema “Wetenschap voor duurzaam voedsel en agricultuur” centraal. Dit jaar gingen 308 topleerlingen uit 56 landen de strijd met elkaar aan.

“De toetsen die we kregen zijn net als de practica duidelijk lastiger”, aldus Josiah ’t Hart. “Je moet er meer bij nadenken dan op school en dat vind ik leuk om te doen. Verder was de internationale eindronde een heel mooie ervaring door de mooie reis en de leuke contacten die ik heb gemaakt.”