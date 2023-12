Leefstraten bestaan volgend jaar minder lang en draaien om vegroening

Foto gemeente Groningen

Een maand lang een straat zonder auto’s dankzij het project ‘leefstraten’ is er volgend jaar niet meer bij. De gemeente past de maximale duur van het project om de openbare ruimte tijdelijk te herwinnen op een paar punten aan.

Het project vond in 2021 voor het eerst plaats en dit jaar is het project voor het eerst een structureel aanbod van de gemeente Groningen. Tijdens een ‘leefstraat’ wordt de straat tijdelijk afgesloten voor auto’s, waardoor ruimte ontstaat voor de bewoners om activiteiten te ondernemen.

Dit jaar deden de Mozartstraat, de Diemerstraat en de Brederostraat in het zuiden van Stad mee aan het project. De ‘leefstraten’ draaiden voornamelijk om samen eten en spelende kinderen. Maar de initiatiefnemers blijken, zo stelt de gemeente, niet altijd in staat om de projecten te plannen en buurtbewoners waren niet in staat om hun straat voldoende te gebruiken. Zeker één ‘leefstraat werd daarom vroegtijdig afgebroken.

Dat moet dit jaar anders, denkt de gemeente. Het project gaat zich nu richten op straten waar herinrichting op de planning staat, vooral als het draait om vergroening. De gemeente wil tijdens het inrichten van een ‘leefstraat’ nu alvast een voorproefje bieden aan bewoners van hun nieuwe, groenere straat. Wie volgend jaar een leefstraat aanvraagt, doet er goed aan hier rekening mee te houden. De gemeente ziet graag dat bewoners tijdens een leefstraat samen boomspiegeltuinen en geveltuinen aanleggen. Ook wordt de duur van een leefstraat minder lang: een straat mag maximaal twee (in plaats van vier) weken worden ingericht als leefstraat, zodat het project behapbaar blijft voor vrijwilligers uit de buurt.