Laros Duarte geselecteerd voor Africa Cup

Laros Duarte - Foto via FC Groningen

Laros Duarte ontbreekt voorlopig in de selectie van FC Groningen. De 26-jarige middenvelder is geselecteerd door Kaapverdië voor de eindronde van de Africa Cup in Ivoorkust.

Het Afrikaans kampioenschap begint voor de Kaapverdische Eilanden op 14 januari met duels tegen Egypte, Ghana en Mozambique. De finale vindt plaats op zondag 11 februari, maar de kans is klein dat Duarte’s thuisland het zover brengt.

FC Groningen begint op woensdag 3 januari met de eerste training van het nieuwe jaar. Er staat een oefenduel gepland op 6 januari tegen VfL Bochum, een club uit de Bundesliga.