Kunst, sociaal experiment of ‘gestoorde studentenactie’? Nee, ‘Jimmy de Giraffe’ achter het raam op de Vismarkt doet het ‘just for fun’

Meerdere mensen hebben hem de afgelopen weken bezig gezien: een jongeman kruipt met enige regelmaat, op zijn handen en knieën en in de avonden badend in gekleurd licht, over een erker aan de Vismarkt. En dat doet hij ‘just for fun’.

De redactie kreeg de afgelopen dagen meerdere berichten binnen over de jongen, die al enkele weken met enige regelmaat te zien is boven het pand van BackWerk aan de Vismarkt (Akerkhof). Kruipend en hannesend met een paar kussens draaft de jongen over zijn balkon, meestal in een onesie van een giraffe. Achter hem is een spandoek te zien. ’s Avonds baadt de kamer waar de jongen actief is in gekleurd licht.

“Ik heb geen idee waar het voor staat en ik heb eigenlijk geen idee wat er gebeurt”, vertelt één van de voorbijgangers langs het ‘podium’ aan de Vismarkt. Een ander vertelt: “Het is leuk, maar wel een beetje vreemd. Waarom in zo’n pak?”

‘Jimmy de Giraffe’ doet het om mensen te laten lachen

Na een druk op de deurbel wordt duidelijk dat de acties van de bewoner geen ontgroening, studentenactie of sociaal experiment zijn. Brendan O’Connor, Amerikaanse student fysiotherapie, doet het ‘just for fun’: “Het is geen weddenschap of een gedwongen iets, of zo. Ik vind het gewoon leuk om mensen te laten lachen. Dat voelt goed van binnen!”

“Het is een soort act”, vertelt Brendan. “Ik ben er met mijn huisgenoot mee begonnen nadat we hier zijn komen wonen. Mensen zagen ons zitten achter het raam. We begonnen met gekke bekken trekken naar ze en dat vonden de voorbijgangers wel grappig. Dat is langzaam uitgegroeid naar dit.”

Op de vraag waarom de ‘act’ meestal in een giraffe-onesie plaatsvindt, antwoordt de Amerikaanse student: “Deze vette onesie heb ik van mijn zus gekregen. Na een tijdje nadenken vielen de puzzelstukjes op zijn plaats en is dit het resultaat. Samen met mijn neef heb ik vervolgens de achtergrond gemaakt, een voorstelling van de savanne. Zo is de show begonnen. Met Jimmy the Giraffe!”

Meer acts in de maak

Brendan is meestal op dinsdag, vrijdag en zaterdag te zien aan de Vismarkt: “Ik houd het voorlopig bij de giraffe. Maar ik ben nog wel aan het broeden op nieuwe ideeën. Die houd ik nog even geheim. Maar er komt ongetwijfeld meer!”