“Komende dagen waterkoud, in het weekend zachter en flink wat regen”

De winter verlaat voorlopig het land. Volgens OOG-weerman Johan Kamphuis loopt de temperatuur de komende dagen op, waarbij er in het weekend ook flink wat regen kan gaan vallen.

“Woensdag is er veel bewolking met hier en daar een spatje motregen”, vertelt Kamphuis. “Met 4 graden als maximumtemperatuur is het waterkoud. In de nacht van woensdag op donderdag daalt de temperatuur tot rond, of iets onder het vriespunt, en is er de kans op gladheid. Donderdag is het wederom waterkoud en bij bewolkt weer loopt de temperatuur niet verder op dan 1 of 2 graden bij rustig weer. In de nacht naar vrijdag kan er wat sneeuw vallen, die gedurende de nacht over zal gaan in regen. De minimumtemperatuur ligt rond het vriespunt, waardoor er opnieuw de kans is op gladheid.”

“Vrijdag is het droog maar bewolkt en wordt het met 5 graden weer wat zachter. Het weekend verloopt nog een stuk zachter met zaterdag 8 en zondag 9 of 10 graden. Het weekend begint op zaterdag droog, maar eindigt kletsnat. Zondag valt er een enkele bui.”

