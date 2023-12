Komend weekend bussen in plaats van treinen tussen Stad, Eemshaven en Delfzijl

Foto: Rob Dammers - Vorden Arriva (noord) 349 trein 30837 Winterswijk, CC BY 2.0, https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=117447545

Komende zaterdag en zondag rijden er geen treinen tussen Groningen, de Eemshaven en Delfzijl. Vervoerder Arriva zet bussen in, omdat er wordt gewerkt aan het spoor.

Het treinverkeer werd vrijdagochtend al stilgelegd tussen Sauwerd en de Eemshaven. Vanaf vrijdagavond 20.00 uur gaat het hele spoor tussen Groningen, Delfzijl en de Eemshaven dicht. Dat duurt tot maandagochtend.

Er rijden bussen tussen Groningen en Delfzijl/Eemshaven. Reizigers moeten rekening houden met een half uur extra reistijd. Bestaande aansluitingen kunnen niet gegarandeerd worden en fietsen meenemen in de bus is niet mogelijk. Voor een reis met de bus kunnen reizigers gewoon een kaartje kopen, pinnen, of een ov-chipkaart gebruiken.