KNMI waarschuwt voor gladheid wegens bevriezing en sneeuw

Foto Andor Heij. Winter. Speeltuin De Hoogte in de sneeuw

Het KNMI heeft in Groningen code geel afgekondigd vanwege gladheid. De waarschuwing geldt van vanavond (donderdag) 19.00 uur tot vrijdagmorgen 10.00 uur.

Vanavond en vannacht bestaat de kans dat natte weggedeeltes bevriezen. In de ochtend kan het glad worden vanwege sneeuwval. Het KNMI verwacht plaatselijk één tot drie centimeter sneeuw.

Het is daarna voorlopig afgelopen met de gladheid, want de temperaturen liggen de komende dagen en mogelijk weken zowel overdag als in de nacht boven nul.