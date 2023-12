KNMI waarschuwt opnieuw voor gladheid

Foto: Elin Stil

Het kan vrijdagochtend in ieder geval tot 11.00 uur glad zijn op de Groningse wegen door bevriezing. Vanaf 17.00 uur in de middag kan het opnieuw glad zijn, net als in de nacht naar zaterdag en vrijdagochtend.

Het KNMI heeft zowel voor vrijdagochtend als vrijdagavond en zaterdagochtend de weerswaarschuwing ‘code geel’ afgegeven. De waarschuwing geldt ook voor Friesland en Noord-Holland.

Naast bevriezing kan het vanaf vrijdagavond tot en met zaterdagochtend ook glad worden door sneeuwbuien. Het verkeer kan hier hinder van ondervinden, schrijft het KNMI.