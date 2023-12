Kledingadvies van Elma van Keulen: ‘De foute kersttrui niet zomaar aantrekken’

Foto: Wikimedia commons CC 2.0-by John Morgan

Wat trekken we dit jaar uit de kast tijdens de feestdagen? Daar gaan we het over hebben met Elma van Keulen. Zij is onderdeel van 050&Mode en was jurylid voor de best geklede Groninger samen met Grace Bregman.

Wat draag je tijdens de kerstborrel van je werk, aan het kerstdiner bij je schoonfamilie en tijdens oud en nieuw?

‘Die kerstborrel van werk is altijd een speciale. Want dan ga je meestal eerst nog naar je werk en daarna door naar de borrel. Aan de ene kant wil je niet te opgedoft aan je bureau zitten, maar aan de andere kant wil je er toch wel feestelijk uitzien. Voor de dames, je kunt een extra paar schoenen meenemen, zodat je toch nog even kunt wisselen of neem een paar feestelijke oorbellen mee. Je kunt ook met laagjes werken, dus een feestelijk topje met een glittertje met daaroverheen een colbert of een vestje zodat het voor overdag draagbaar is.’

En voor de heren?

‘De heren hebben toch iets minder keuze, heb ik het gevoel. Als er een kledingvoorschrift is wordt het een smoking of in bepaalde situaties een stropdas. En anders een mooi overhemd met een pantalon. Als je meer van casual bent, een mooie spijkerbroek met nette schoenen. Een afgetrapte gymp zou ik dan omwisselen voor een nieuw exemplaar.’

En die eerste keer naar de familie?

‘Als je voor het eerst naar de familie gaat zou ik van tevoren peilen wat de rest draagt. Het ergste is als je heel erg overdressed bent of heel erg underdressed. Dan voel je je gewoon niet op je gemak. Als je dat gepeild hebt, zou ik daarbinnen voor veilig gaan. Voor de dames geldt, vooral niet te kort. Gewoon een zwart jurkje doet het altijd goed met een hoge hak. Ook qua sieraden kun je wat meer uitpakken.’

Wat moet je vooral niet doen?

‘Voor werk: niet te kort en niet te sexy.’

En over die foute kersttrui?

‘Die zou ik niet zomaar aantrekken. Het blijft wel leuk als je het hebt afgesproken. Als je geen idee hebt wat de anderen dragen is het geen goed idee om in je foute kersttrui aan te komen. Als je mensen heel goed kent dan is het soms normaal om te dragen waar je je goed in voelt.’

