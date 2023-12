Kinderen Brederoschool zamelen eten in voor voedselbank

Kinderen van de Brederoschool in de Wijert hebben de afgelopen anderhalve week eten ingezameld voor de voedselbank. Het idee om eten in te zamelen, kwam bij de kinderen zelf vandaan.

Oskar en Liva namen het initiatief. Zij belden de voedselbank met het idee om eten in te zamelen. “De voedselbank was heel enthousiast en kwamen allemaal lege kratten brengen naar de school”, vertelt Liva. ”Nu is het een tijdje later en hebben we met zijn allen eten ingezameld dat naar mensen gaat die wat minder geld hebben voor Kerst.”

Koos van Huis van de voedselbank vindt het heel mooi dat de kinderen van de Brederoschool het initiatief hebben genomen om de voedselbank te benaderen: ”Normaal benaderen wij als voedselbank de scholen per brief of per mail om ons te helpen, maar bij deze school kreeg ik een belletje van twee leerlingen of ze ons konden helpen. Dat is heel bijzonder.”

Van Huis vertelt dat er ruim 1700 kratten met eten zijn ingezameld de afgelopen weken door allerlei organisaties. ”Afgelopen week stonden we ook al in 47 supermarkten, iedereen die heeft gedoneerd zijn we ontzettend dankbaar. Ik denk dat wij nog nooit zo veel producten hebben opgehaald als in dit jaar.”