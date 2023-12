Kim Hoetjes van Wirwar wint Jans Catsprijs

Kim Hoetjes en Eric Bos (GCC). Foto: Wendy Bruins

De Jans Cats Prijs 2023 is vrijdag uitgereikt aan Kim Hoetjes van spellenwinkel Wirwar. De uitreiking vond plaats in Martiniplaza tijdens de viering van het 30-jarig bestaan van de Groningen City Club.

De Jans Cats Prijs heeft als doel het onderscheiden van personen, instellingen of bedrijven die zich op een bijzondere wijze verdienstelijk hebben gemaakt voor de binnenstad van Groningen. De prijs is ingesteld in 2007 op initiatief van de Groningen City Club. De prijs is genoemd naar wijlen Jans Cats, senior beleidsambtenaar van de gemeente Groningen en steun en toeverlaat voor vele ondernemers in de binnenstad van Groningen. De prijs is dit jaar voor de elfde keer uitgereikt.

Kim Hoetjes is sinds 2015 samen met haar man Eelco eigenaar van Wirwar aan de Oude Kijk in ’t Jatstraat. Volgens de jury laat zij dagelijks zien wat ondernemen eigenlijk is. Daarmee is Kim een fantastisch voorbeeld voor andere ondernemers en laat ze zien dat je ook als zelfstandig detaillist een goede rol kunt spelen in Groningen. Zonder investeerders, zonder grootkapitaal. Maar met passie en creativiteit. Bovendien haakt zij vaak in op acties in de binnenstad. De etalages van Wirwar sluiten snel aan op lopende thema’s. Ook organiseert Wirwar om de twee jaar ‘Noorderspel’, een spelletjesbeurs die door meer dan 2000 bezoekers wordt bezocht. Volgens het juryrapport een geweldige manier om mensen bij elkaar te brengen en te stimuleren hun vrije tijd anders door te brengen.

Volgens de jury praat en denkt Kim Hoetjes actief mee in de mogelijkheden van duurzaam vervoer in de binnenstad en handelt ze daar ook naar in de transportkeuzes die ze maakt. De Jans Cats Prijs bestaat uit een stuk leisteen, naar boven gekomen bij opgravingen op de hoek van de Grote Markt en de Oude Boteringestraat, met daarop een zilveren schaal.