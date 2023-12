Kerstweekend feestelijk begonnen bij OOG met Kerst Top 40

Dit jaar hebben we een extra lang kerstweekend. OOG begon dit weekend goed met de Kerst Top 40 op de radio.

Paul van der Laan, Heleanne Prins en Kevin van der Laan brachten samen met nieuwslezer Jan Kooistra de veertig volgens de OOG-luisteraars mooiste kerstnummers in een speciale uitzending waarin ook ruimschoots aandacht was voor de kerstsfeer in Groningen.

Kerstnachtdiensten

Veel mensen bezoeken op de avond voor kerst traditioneel een kerkdienst, een zogeheten kerstnachtdienst. De Stadskerk kan wellicht op de meeste bezoekers rekenen. Er is daar plaats voor uiteindelijk zesduizend bezoekers, verspreid over zes diensten op zowel zaterdag- als zondagavond. Arjan Zantingh, die de diensten op zaterdag voor zal gaan vertelde tijdens de Kerst Top 40 dat er toen al vijfduizend mensen hadden aangegeven te zullen komen.

OOG-historie in de lijst

Op nummer 37 in de lijst is het nummer Eeuwige Kerst beland. Niet in de versie van Het Goede Doel, Anny Schilder en Kinderen voor Kinderen, maar in een coverversie voor het goede doel die ooit bij OOG werd opgenomen, door medewerkers van OOG en zangeres Bianca.

Oud OOG-medewerker Ron Overbeek was één van de betrokkenen bij dit project, waarvan de opbrengst naar Groningse dak- en thuislozen ging. Precies op de dag van het veertigjarig bestaan van OOG blikte Overbeek terug tijdens de Kerst Top 40.

OOG 40 jaar

Zoals al beschreven, OOG bestaat op 23 december precies veertig jaar. De uitzendingen begonnen pas in 1984, maar de Stichting Omroeporganisatie Groningen zoals OOG officieel heet werd op deze datum in 1983 opgericht. Daarom schoof OOG-directeur Arend-Jan Wonink aan in de uitzending van de Kerst Top 40. Hij blikte onder meer terug op 40 jaar OOG en vooruit op de speciale uitzending hierover welke op OOG TV te zien zal zijn.

Bijzondere kerstmarkt in Selwerd

In deze laatste dagen voor kerst vinden er ook nog volop kerstmarkten plaats. Een bijzondere markt is op zaterdagmiddag in Selwerd bij de Volkshortus. Deze kas aan de Hazelaarstraat is sinds dit jaar in gebruik op de huidige wijze, met steun van bijvoorbeeld Sunny Selwerd en woningcorporatie Nijestee.

Tijdens de markt worden er niet alleen zaken verkocht, er is ook volop eten. Bijvoorbeeld dankzij buurtbewoonster Jeanette, die grote pannen met snert heeft gekookt voor iedereen.

De volledige OOG Kerst Top 40

Benieuwd hoe de lijst er uiteindelijk uitziet, maar niet kunnen luisteren? Check hier de volledige OOG Kerst Top 40 van 2023: