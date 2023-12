Kerstverlichting van zolder? Niks is te gek voor Groningen

Hoeveel aandacht moet de voorgevel krijgen voor kerstversiering? Sommigen zetten de opblaasbare kerstman al rond Sint Maarten op de carport. Anderen nemen tijdens de zomervakantie al een verlichte eenhoorn mee in het vliegtuig.

Dit laatste geldt voor Karan Bajwa uit de Klaas Schipperlaan. Als ex-basketballer woonde hij in de VS en versierde zijn huis altijd met allerlei kleurrijke lantaarns en dieren. Nog steeds gaat hij naar de VS op vakantie en neemt hij iets mee. Bajwa wijst naar een vierkante uitbouw aan zijn huis. “Mijn duurste aankoop is die eenhoorn. Een paar honderd heb je het dan over.”

Bajwa woonde vorig jaar nog in de straat ernaast, de Henk Plenterlaan. Die straat won toen de wedstrijd ‘De mooiste kerststraat van Nederland’. Bajwa: “Tuurlijk, ik ben een tikkeltje extreem, maar je ziet wel dat ook de straat erin meegaat. En dan levert het ook zulke leuke dingen op.”

In de donkere Boelemaheerd in Beijum popt het huis van de familie Bots op. Op de carport staat een opblaasbare kerstman, pinguïn en rendier. Susan doet de deur open. “We vinden de straat echt donker. M’n ouders doen dit al vijf jaar en we zien steeds meer huizen met verlichting.”

De pinguïn op het dak ligt op z’n zij. Dat kwam door de harde wind van vorige week. Voor Bots is dat niet zo’n ramp. Het enige waar de familie voor beducht is, is vuurwerk. “Dan halen we alles er vanaf.”