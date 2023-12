Kerstdorpen opnieuw te zien in twee winkelstraten

Er zijn vanaf dinsdag kerstdorpen te bewonderen in de etalages van twaalf winkels in de Oude Kijk in ’t Jatsstraat en de Stoeldraaiersstraat.

Het idee van de kerstdorpen is twee jaar geleden ontstaan vanwege de verplichte winkelsluiting door de corona-epidemie. “Ik vond het erg jammer, dat er niets meer te zien was in de straat,” vertelt Kim Hoetjes-Mulders, de initiatiefnemer van het project. “Een kerstdorp geeft gezelligheid en met meerdere deelnemende winkels kunnen mensen fijn een wandeling maken langs alle kerstetalages. “Ieder ondernemer heeft er ook weer zijn eigen draai aan gegeven. Super leuk om te zien.”

Meer dan 95% van de inrichting is tweedehands aangeschaft, zodat het project duurzamer zou worden. De lichten en de stopcontacten zijn wel nieuw aangeschaft vanwege de brandveiligheid. De attracties gaan ’s nachts uit. Alleen de huisjes op batterijen blijven dan aan.