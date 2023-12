Kerstboom voor Grote Markt gekapt in Mussel

Foto: Rick Kleiverda (Wagenborg)

In de tuin van Menno Stockmeijer in Mussel is dinsdagochtend de kerstboom gekapt, die woensdag op de Grote Markt wordt geplaatst.

Na de kap werd de boom op een dieplader gelegd en naar een depot van Wagenborg aan de Gideonweg gebracht.

Louis van der Tuin, voor de GCC verantwoordelijk voor de boom die jaarlijks op de Grote Markt verschijnt, kwam de boom op het spoor via een medewerker van de gemeente Groningen. Stockmeijer verhuisde naar Mussel en vond één grote boom in zijn nieuwe tuin te gevaarlijk. Goed nieuws, want de boom was voor Van der Tuin goed genoeg om op de Grote Markt te plaatsen. Daar kwam nog een voordeel bij: om de boom te mogen kappen was geen vergunning nodig.

Woensdag gaat de operatie verder. Dan wordt de twintig meter hoge boom naar de Grote Markt gebracht, waar deze wordt geplaatst op zijn gebruikelijke plek: een put voor het Stadhuis. Een speciaal bedrijf gaat vervolgens aan de slag met het plaatsen van de lampjes en het ophangen van de kerstballen in de boom.

Vermoedelijk is donderdag daar ook nog voor nodig. Zodra alles hangt, gaan de lampjes dezelfde avond nog aan. De lampjes in de boom branden dit jaar elke dag van 10.00 uur tot 01.00 uur.

Donderdag 28 december is de laatste dag dat de kerstboom op de Grote Markt licht geeft. Een dag later worden de lampjes weggehaald en op zaterdag 30 december is ook de boom op de Grote Markt weer verdwenen, om plaats te maken voor het aftelmoment tijdens de jaarwisseling.