Kerstboom Grote Markt staat weer op zijn plek

Foto: Lianne Darmeveil

Op de Grote Markt is deze woensdagmorgen de traditionele grote kerstboom geplaatst. Als alles goed gaat worden donderdag de lampjes ontstoken.

De boom is afkomstig uit een tuin in Mussel en per dieplader naar de stad verplaatst. Ook de Nieuwe Markt en het centrum van Ten Boer krijgen een kerstboom. Het exemplaar op de Grote Markt is twintig meter hoog. Een speciaal bedrijf plaatst de lampjes en de kerstballen. De boom brandt dit jaar elke dag van 10.00 uur tot 01.00 uur.

Vrijdag 29 december worden de lampjes weggehaald en een dag later is de boom weer verdwenen, om plaats te maken voor het aftelmoment tijdens de jaarwisseling.