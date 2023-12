Kamerlingh Onnes gestart met uitdelen gratis schoolfruit

Foto: Kamerlingh Onnes

Leerlingen van het Kamerlingh Onnes kunnen vanaf dinsdag gebruik maken van gratis schoolfruit. De middelbare school is niet de eerste school die dit aanbiedt.

“Het fruitteeltbedrijf Oudebosch brengt wekelijks duizend stuks fruit naar onze school”, laat de school weten. “Daarnaast starten we deze week ook met het uitdelen van ontbijttassen aan de eerste gezinnen.” Op de eerste dag werden de kinderen getrakteerd op onder andere appels, bananen, peren en mandarijnen. “Met het aanbieden proberen we leerlingen te stimuleren om fruit te eten.”

Het aanbieden van fruit en ontbijt is een initiatief van SWAS. Samen Werken Aan Schoolsucces is in 2018 in Groningen ontstaan. Het is bedoeld om alle kinderen gelijke kansen in het onderwijs te bieden. De activiteiten waar SWAS aan werkt zijn gericht op leren, ontdekken en kansrijk opgroeien. Bij dit project worden ouders, scholen en het WIJ-team betrokken.

Het uitdelen van fruit op scholen gebeurde voor het eerst in 2004. Sindsdien is het aantal scholen waar fruit wordt aangeboden gestaag gegroeid.