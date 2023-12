Jonge Amsterdamse verdachte van schietpartij in Poelestraat blijft achter slot en grendel

Foto: Rick ten Cate - tencatefotografie.nl

De 17-jarige jongen die wordt verdacht van de schietpartij in de Poelestraat van half september blijft in ieder geval tot eind februari achter slot en grendel. Dat besliste de Groningse rechtbank vrijdag in een inleidende zitting in de zaak tegen de Amsterdammer.

Dat meldt RTV Noord vrijdagmiddag.

De verdachte wordt de komende tijd psychiatrisch onderzocht. Omdat de Amsterdamse tiener tegen een celstraf aankijkt van twaalf jaar of meer, is vrijlating volgens de rechter nu niet aan de orde.

Bij het incident, wat plaatsvond in de nacht van 13 op 14 september, raakten een 17-jarige jongen en een 24-jarige man uit Groningen gewond, waarvan in ieder geval één ernstig. Nog dezelfde nacht werd de Amsterdammer in de kraag gevat bij het Hoofdstation.