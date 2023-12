Jojanneke Braam vertrekt als zakelijk directeur bij Jonge Harten Festival

Foto via Jonge Harten

Na 3,5 jaar gaat zakelijk directeur Jojanneke Braam vertrekken bij het Jonge Harten Festival. Volgens de organisatie van het theaterfestival is Braam toe aan een nieuwe uitdaging en wil ze ruimte maken voor een nieuwe generatie.

Braam was sinds augustus 2020 zakelijk leider van het festival en sinds januari vervulde ze de rol van zakelijke directeur. “Ik ben trots op de gelaagdheid van het festival waarbij de waarde en betekenis voor veel verschillende jongeren en makers zo voelbaar is”, vertelt Braam. “De betrokkenheid van de buren van de Kunstwerf en de partners in de stad, de ommelanden en het Noorden dragen hierin bij. Het team met hun enthousiasme en tomeloze energie zal ik gaan missen, maar ik neem het als inspiratie graag met me mee in mijn nieuwe avonturen.”

Het bestuur van het jaarlijkse theaterfestival prijs Braam voor de professionaliseringsslagen en de extra financiële slagkracht die de afgelopen zijn behaald. “Jojanneke is een gedreven leidinggevende die met enthousiasme haar taken heeft vervuld”, vertelt Menno Conner, voorzitter van het bestuur van Jonge Harten. “Met altijd aandacht voor het team, de makers, het publiek en de partners en een groot geloof in bundelen van krachten.“

Braam blijft tot 1 februari aan in haar functie en schrijft ook nog mee aan planen voor de komende jaren. Wie Braam gaat opvolgen is nog niet bekend.