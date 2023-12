Jimmy Dijk: ‘Ik ga nooit verhuizen uit Groningen’

‘Ik ga nooit verhuizen uit Groningen’ dat zegt Jimmy Dijk, sinds afgelopen woensdag de kersverse fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer.

Daarvoor was Dijk sinds 2010 raadslid en fractievoorzitter van de SP in de Groninger gemeenteraad. Sinds april van dit jaar zit Dijk in de Tweede Kamer. Door meerdere teleurstellende verkiezingsuitslagen op rij besloot Lilian Marijnissen om op te stappen. De fractie koos unaniem voor Jimmy Dijk. ‘Ik ben een ander mens maar de Kamer is ook flink opgeschoven naar rechts en dat maakt het oppositievoeren ook anders.

Maar eerst moet hij nog zien of de huidige onderhandelaars tot overeenstemming komen. ‘Als zij al na twee weken op Twitter met elkaar overhoop liggen en Plasterk moet daar tien gesprekken aan wijden weet ik niet of dat wel goed komt.

