Jakob Klompien wordt voorzitter RvC FC Groningen

Jakob Klompien - Foto: Wouter Holsappel

Jakob Klompien, momenteel nog voorzitter van de Raad van Commissarissen van Telstar, wordt de nieuwe RvC-voorzitter van FC Groningen. Klompien, die deze zomer de voortrekker was bij de redding van Donar (en er vervolgens algemeen manager werd) volgt Erik Mulder na zijn vertrek in november.

Dat meldt RTV Noord dinsdagmiddag. Volgens de regionale omroep maakt de club het nieuws donderdag bekend tijdens een kerstborrel van personeel van FC Groningen. Dan wordt ook de naam van een andere, nieuwe commissaris bekend gemaakt. Daarvoor is gezocht naar iemand met een financiële achtergrond, hoewel ook Klompien daarover beschikt.

Klompien, nu nog werkzaam als baas van de RvC van KKD-concurrent Telstar, werd deze zomer een bekend gezicht in de Groningse sportwereld. Niet vanwege voetbal, maar basketbal. Klompien leidde toen de grote reddingsactie van Donar, wat in financieel zwaar weer zat. De Groninger leidde de basketbalclub door een faillissement en vervolgend naar een doorstart. Klompien werd vervolgens zelf algemeen manager van Donar.

Met de twee aanstellingen is dan de RvC (met overgebleven leden Bas Schrage en Paul de Rook) weer compleet, waardoor de club op zoek kan naar een nieuwe directeur. De club liet in november weten te willen wachten met de zoektocht naar een opvolger van Wouter Gudde, totdat de RvC weer voltallig zou zijn.

Begin november kondigde FC Groningen aan dat algemeen directeur Wouter Gudde uiterlijk aan het einde van het seizoen zal vertrekken. Daarnaast lieten RvC-voorzitter Erik Mulder en lid Berend Rubingh weten per direct te stoppen. Dat gebeurde vanwege onrust in de club, nadat ook in de Keuken Kampioen Divisie slechte prestaties werden afgeleverd na de degradatie uit de Eredivisie.