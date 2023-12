Jaap kweekt kerstbomen: ‘’Van een dennenappel tot een grote boom, ik zorg ervoor dat er een mooie boom staat’’

Foto:bolhuiskerstbomen.nl

Nu dat Sinterklaas het land heeft verlaten doet de kerstboom zijn intrede. Maar hoe weet je nou wat de perfecte kerstboom is? We vroegen het de man die de kerstbomen kweekt: Jaap Bolhuis.

Ze zijn er in zoveel geuren, kleuren en maten dat je soms door de bomen het bos niet meer ziet. Maar waar let je nou op tijdens je zoektocht naar de ‘’perfecte kerstboom’’. De OOG Ochtendshow zocht het voor je uit.

Wat is belangrijke bij een goeie kerstboom?

Als het gaat om het uitkiezen van de ideale kerstboom dan is meest belangrijke dat het formaat van de boom juist is. ‘’De boom moet natuurlijk wel in huis passen’’ zegt de bomenkweker. Mensen zoeken vaak buiten een kerstboom uit en dan lijken ze vaak kleiner dan dat ze binnen staan, en daarom is het heel belangrijk dat je om het formaat denkt. De Nordmann is toch wel heel erg populair en wordt veel verkocht vertelt Jaap. De traditionele Finestra is ook nog onder veel mensen de favoriet. ‘’Ik heb ze ook allemaal staan in mijn kwekerij’’. Er zijn er namelijk zoveel. ‘’Dit zijn wel echt de bomen die ik heb’’.

Wat kun je het beste doen om de boom levend te houden?

Bij gezaagde bomen is het beste om de boom netzoals bij snijbloemen een plakje af te zagen. Dat zorgt voor een nette zaagsnede. ‘’Helemaal mooi zou het zijn als je de poot van de boom in een stander zet waarbij je hem ook water kan geven.’’De bomenkweker vertelt in de Ochtendshow dat ookal is de boom afgezaagd dan alsnog neemt die veel water op. ‘’Je kan een boom ook teveel water geven. Als de voet helemaal onder water staat bijvoorbeeld, dat is niet goed voor je boom’’.

Je hoorde Jaap Bolhuis in de OOG Ochtendshow. Luister het fragment hieronder.