Jaap-Frank Ponstein nieuwe bestuurder van Ambulancezorg Groningen

Bron: eigen foto

Ambulancezorg Groningen heeft een nieuwe bestuurder: Jaap-Frank Ponstein. Ponstein is daarmee de opvolger van Jos Stierhout, die midden-december werd ontslagen vanwege een melding van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Het zijn tumultueuze tijden bij Ambulancezorg Groningen. In juli werd Stierhout nog geïnstalleerd als interim-directeur/bestuurder. Hij was toen der tijd aangesteld om verschillende veranderingen door te voeren. Dit was nodig nadat het Dagblad van het Noorden constateerde dat er binnen de organisatie sprake is van seksueel grensoverschrijdend gedrag.

Ponstein krijgt nu de kans om de verbeteringen door te voeren. Tot nu was hij algemeen directeur van Dutch Medical Group in Amsterdam.