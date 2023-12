“In de avond sneeuw, maandagmiddag meer en langdurige sneeuwval”

Foto: Patrick Wind - 112groningen.nl

Groningen gaat zondagavond wit kleuren. Althans dat is de verwachting. Maar wat kunnen we verwachten? En is het daarna over en uit met de winter? Een gesprek met OOG-weerman Johan Kamphuis.

Hoi Johan! Het wordt al een aantal dagen aangekondigd: er komt sneeuw. Maar wat kunnen we precies verwachten?

“Dat we sneeuw gaan krijgen is eigenlijk wel zeker. De fronten van een lagedrukgebied gaan overtrekken, waarbij dit gebied op dit moment ten westen van de Britse Eilanden ligt. Die fronten markeren de koude lucht in het noorden en warme lucht in het zuiden, waarbij de grens precies boven onze hoofden komt te liggen. Het is nu halverwege de middag en we zien een eerste frontje, een zogeheten oclussiefront, overtrekken, wat aangeeft dat zachte en koude lucht al gemengd zijn. Daar achter ligt een warm front dat in de loop van de avond over het land trekt.”

Wat we zien is dus eigenlijk een aanval op het wintertje dat wij hebben?

“Klopt. Het front trekt over, en de lagedruk schuift op. Daardoor zien we dat de wind meer gaat krimpen naar het oosten. De koude lucht geeft zich niet zo maar gewonnen, en zet als het ware een tegenaanval in. Door dit krimpen wordt er koude lucht uit Duitsland naar onze regionen getransporteerd. Op die grens van warm en koud gaat het vanavond langdurig sneeuwen, waarbij het front ook verder geactiveerd wordt op het grensgebied van warm en koud. Soms hebben we te maken met lichte sneeuwval, soms sneeuwt het matig. En dat bij temperaturen rond het vriespunt.”

Critici zeggen dat zij nu nog niks op de radar zien …

“Eer het gebied bij ons arriveert is het in de avond. Het gebied ligt op dit moment klaar in Het Kanaal. De passage gaat behoorlijk langzaam, waarbij het gebied morgenochtend pas ons regionen verlaat. Hoeveel sneeuw er gaat vallen is lastig te voorspellen. Ik verwacht zo’n drie tot zes centimeter. Dus het gaat niet om grote hoeveelheden, maar als je morgenochtend vroeg de deur uit moet, dan is het wel iets om rekening mee te houden. Ook omdat ik denk dat er niet veel weg zal smelten. De nacht verloopt koud, en als het in de nanacht nog even opklaart kan het ook nog gaan vriezen. Dus de sneeuw die valt, zal in de ochtend nog in tact zijn.”

Om in metaforen te spreken: er wordt een veldslag uitgevochten tussen zachte en koude lucht. Heb je enig idee hoe de strijd af gaat lopen?

“De eerste aanval gaat mislukken. We blijven morgen, op maandag, in de koude lucht met temperaturen rond of net boven de 0 graden. Dus er zal wel wat sneeuw wegsmelten. Maar de zachte lucht gaat opnieuw een aanval inzetten. In de loop van de middag volgt een nieuwe aanval, waarbij het opnieuw gaat sneeuwen. Mijn verwachting nu is dat de intensiteit dan heftiger zal zijn dan vanavond. Uiteindelijk kan het tot dinsdagochtend gaan sneeuwen. Dus dan heb je het over een langdurige periode. De zachte lucht gaat dan echter wel winnen.”

En dan is het dus gebeurd met de winter?

“Daar lijkt het wel op. Op dinsdag sijpelt zachte lucht door, en verandert de sneeuw in regen. De wind draait naar het noordwesten en daarmee is het pleit beslecht. Het zal niet direct 15 graden worden, maar voor de winter-, schaats- en sneeuwliefhebber is dit natuurlijk zuur. Door kou-uitstroom bij New Foundland wordt er een westelijke stroming geactiveerd, waardoor wij te maken krijgen met een zuidwestcirculatie. Bij ons leidt dat tot onstabiliteit.”

Is er kans dat de winter terug gaat keren?

“De winter is nog lang, en de afgelopen dagen hebben we toch maar mooi bij kunnen schrijven. En natuurlijk kan er opnieuw een hogedrukgebied boven Scandinavië ontstaan. Hoe sterk is de kou-uitstroom bij New Foundland? Dat bepaalt de sterkte van de westcirculatie. Is deze minder sterk, dan hebben laagjes die gaan duiken kans om ons uit die circulatie te halen, en we opnieuw kans maken om onder invloed te komen van hogedruk. Dat zal de komende tijd duidelijk gaan worden.”