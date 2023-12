Hunze en Aa’s verwacht verhoogde waterstanden: ‘Extra waakzaam’

Foto via Hunze en Aa's

De bodem is op veel plaatsen verzadigd en sloten en beken zitten vol. Om wateroverlast tegen te gaan, voert Hunze en Aa’s volop water af naar zee, maar het waterschap voorziet voor de komende week nog eens tientallen millimeters regen.

Hunze en Aa’s heeft deze week al veel water kunnen afvoeren naar zee, ongeveer 8 miljard liter per etmaal. De spuisluizen in Delfzijl en Nieuwe Statenzijl worden opengezet bij hogere waterstanden op land dan op zee.

De waterstanden op de boezem van Hunze en Aa’s stijgt dan tot ongeveer NAP+0,95 meter op zaterdagmorgen. “We hebben Rijkswaterstaat gevraagd om vanaf morgen de Kleine Zeesluis (sluis voor scheepvaart) extra in te zetten”, stelt het waterschap. “Ook gemaal Rozema gaat vanaf woensdag alvast meedraaien om zoveel mogelijk water af te voeren. Zo proberen we de komende dagen zoveel mogelijk ruimte te maken om neerslag op te vangen die morgen en later in de week kan vallen.”

Hoewel de getijde- en neerslagverwachting nog onzeker zijn voor de komende week, is Hunze en Aa’s extra waakzaam. Doordat de grond verzadigd is met water, kan neerslag nauwelijks nog de bodem in zakken. Veel water stroomt direct naar sloten en kanalen. Door deze snelle afstroming van de neerslag, kunnen waterstanden snel stijgen als er in korte tijd veel regen valt. “We houden de weersvoorspellingen en waterstanden goed in de gaten. Ook zijn we alert op verstoringen in de waterafvoer, bijvoorbeeld door een verstopte duiker of een gemaal dat in storing gaat.”

Vooralsnog maakt het waterschap zich geen zorgen, want Hunze en Aa’s heeft nog een aantal maatregelen achter de hand: “Denk aan de inzet van (nood)waterbergingspolders. Op dit moment verwachten we (nog) niet dat dit nodig is. De komende dagen zal meer duidelijk worden.”