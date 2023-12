Hulp bij Sinterklaasgedichten schrijven: “Dichter en schrijver Lilian zit zondag voor je klaar”

De kamer van Sinterklaas in het Museum aan de A - Foto: Dave Andrew

Nog twee nachtjes slapen en dan is het pakjesavond. Om goed voor de dag te komen vindt zondag in het Museum aan de A een workshop last-minute Sinterklaasgedichten schrijven plaats.

“Ben jij iemand die geen letter op papier krijgt door de stress? Schrijven je familieleden de mooiste gedichten en wil jij dit jaar ook goed voor de dag komen? En heb je geen zin om hulp te vragen van ChatGPT of Google’ Bard? Dan ben je zondag van harte welkom op onze workshop”, laat een woordvoerder namens het museum weten. “Bij deze workshop geeft dichter en schrijver Lilian Zielstra last-minute schrijftips voor je eigen Sinterklaasgedicht.”

Lilian Zielstra is geboren in 1991 in Stadskanaal. Van januari 2017 tot januari 2019 was ze stadsdichter van Groningen. Haar debuutbundel ‘Specimen’ kwam in de herfst van 2014 uit. In haar nog jonge leven won ze de Frans Vogel Poëzieprijs, stond tweemaal in de finale van Write Now!, en trad onder andere op bij Oerol, Explore the North en Dichters in de Prinsentuin. Voor haar laatste bundel ‘Mijn dochter draagt een steen’ is ze genomineerd voor de Eline van Haaren-prijs.

De workshop in het Museum aan de A, aan de Brugstraat, begint zondagmiddag om 14.00 uur en duurt tot 15.30 uur.