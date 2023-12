Hoog waterpeil levert in Stad geen problemen op

Bron: Google Maps

‘Het hoge waterpeil levert in de Stad geen problemen op.’ Dat zegt Dijkgraaf Roeland van der Schaaf van waterschap Noorderzijlvest.

In tegenstelling tot de rest van het land heeft de regen van de afgelopen weken in Groningen niet tot grote wateroverlast geleid. In de stad zijn waterschap Noorderzijlvest en Hanze en Aa’s verantwoordelijk voor het waterpeil. Het gemaal ‘De Waterwolf” in Electra en de waterbergingen in het Lauwersmeergebied en, dichter bij de stad, in de Onlanden zorgden ervoor dat het waterpeil in de stad niet te hoog werd.

Maar door het veranderende klimaat moet in de toekomst meer ruimte voor waterberging komen. “We werken in de Onlanden aan uitbreiding’ zegt van der Schaaf