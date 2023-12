Hit the North kondigt volledige line-up aan voor showcase tijdens ESNS

Coco Coquelicot - Foto via Hit the North

Het ontwikkelingstraject Hit The North heeft zijn nieuwe selectie voor dit jaar bekendgemaakt. Zeven acts gebruiken ESNS dit jaar om hun muziekcarrière een boost te geven.

Rommy Gabay, Given SKI, Lisa Ploeger, Marit Nygård, SSTO en Never Been to Berlin staan dit jaar op verschillende dagen en tijden in The Social Hub aan het Boterdiep. De laatste en meest bekende act is Coco Coquelicot. De DJ sluit Noorderslag van dit jaar af in de Oosterpoort, nadat ze al te zien was op onder meer Wildeburg en Lowlands.

Hit the North is een professionaliseringsprogramma voor liveacts uit Drenthe, Groningen en Friesland. De zeven acts volgden het afgelopen jaar een volledig programma op maat, met verschillende workshopdagen, excursies en shows. De muzikanten zijn gekoppeld aan een coach uit de muziekindustrie. Het programma duurt van januari tot januari en eindigt met de showcase op Eurosonic Noorderslag.