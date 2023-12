Hidde Jurjus en Jorg Schreuders genomineerd voor Bronzen Kampioenschilden

Foto: FC Groningen

Hidde Jurjus en Jorg Schreuders zijn door de Keuken Kampioen Divisie genomineerd voor een Bronzen Kampioenschild. De keeper en middenvelder van FC Groningen maken kans op de titels Beste Keeper en Beste Talent van de tweede periode.

Aan het begin van het seizoen werd FC Groningen nog als kansrijke titelkandidaat gezien, maar halverwege het seizoen is het nog een echte middenmoter. “We hebben een enorm slechte start gemaakt”, vertelt FC Groningen-podcastmaker Maarten Siepel. “Maar de laatste zeven competitiewedstrijden zijn we ongeslagen, er zit een stijgende lijn in.” Volgens Siepel spelen de twee genomineerden een rol in de omslag

Jorg Schreuders

“Sinds Jorg Schreuders erin staat, draait het eigenlijk veel beter bij de FC.” Schreuders maakte in 2015 de overstap van Be Quick 1887 naar FC Groningen onder-12. Vervolgens doorliep hij de jeugd van de FC, waarna hij in 2022 een contract tekenende bij het eerste waar hij ondertussen een basisspeler is. Nog recent werd hij geprezen door trainer Dick Lukkien, die zijn spel ‘grandioos’ noemde. “Hij is momenteel de jeugdspeler die het het best doet in het eerste”, licht Siepel toe.

Hidde Jurjus

Doelman Jurjus kwam afgelopen zomer over van De Graafschap. “Bij de FC was hij in eerste instantie de tweede keeper, maar doordat Verrips onvoldoende presteerde kwam hij erin”, vertelt Siepel. “Met Jurjus achterin is het veel rustiger. Hij straalt meer stabiliteit uit.” In de negen wedstrijden waarin hij het Groningse doel verdedigde, kreeg hij zeven tegendoelpunten.

Stemmen

De genomineerden in de categorieën Beste Speler, Beste Keeper & Beste Trainer zijn gekozen door de aanvoerders en trainers van de Keuken Kampioen Divisie-clubs. De genomineerden in de categorie Beste Talent zijn geselecteerd op basis van statistieken en door het Voetbalzone panel.

Stemmen kan tot uiterlijk a.s. dinsdag 19 december 17:00 uur via de website van de Keuken Kampioen Divisie. De winnaars van de Bronzen Kampioensschilden worden op vrijdagavond 22 december bekendgemaakt tijdens de uitzending van ‘Voetbal op Vrijdag’ op ESPN.