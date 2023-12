Het heelal in december: vallende sterren en het asgrauwe schijnsel

Foto: Michel Speelman

De sterrenhemel is voor veel mensen erg interessant. Dat geldt ook zeker voor sterrenkundige Jeffrey Bout. Iedere eerste dinsdag van de maand komt hij bij ons in de studio om ons er meer over te vertellen.

Jupiter is nog steeds goed te zien aan de sterrenhemel. ‘Sommige mensen vragen zich af wat die heldere pit is aan de hemel’, zegt Jeffrey. Saturnus is vroeg in de avond te zien, maar deze valt niet heel erg op. De planeet Venus is in de ochtend zichtbaar.

Ster Spica en Venus

In de nacht van 8 december zien we een mooie samenstand. De maan staat boven de heldere ster Spica. Iets verderop staat de planeet Venus. ‘Wat vooral leuk is om te bedenken, is dat deze drie objecten op totaal verschillende afstand van de aarde staan.’ De maan staat op vierhonderdduizend kilometer van de aarde. De planeet Venus staat op honderdvijftig miljoen kilometer afstand en de ster Spica op maar liefst twee biljard kilometer.

Asgrauwe schijnsel en Geminiden

Als het op 15 december helder is, kun je het asgrauwe schijnsel zien op de maan. Op dat moment is er een heel smal sikkeltje te zien. De rest van de maan is dan ook goed waar te nemen. Dit fenomeen ontstaat wanneer de aarde vanaf de maan vol is. Het licht van de zon dat op de aarde valt, weerkaatst naar de maan en dan weer terug. In de nacht van 14 op 15 december zijn vallende sterren te zien, zogenaamde Geminiden. Deze sterren lijken vanuit het sterrenbeeld tweelingen te komen.

Op vrijdag 15 december vertelt Jeffrey Bout over de ontdekking van de Melkweg bij de Groningse Vereniging voor Sterrenkunde in het Vinkhuys in Vinkhuizen.

Sterrenkundige Jeffrey Bout was te gast tijdens de OOG Ochtendshow: