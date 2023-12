Herfstachtig weer houdt aan, met kerst kans op wat zonnestralen

Foto: Mike Weening - Weening Fotografie

Volgens Weeronline is vandaag een regenrecord verbroken: 2023 is het regenachtigste jaar in Nederland sinds het begin van de metingen. Vandaag, maar ook de aankomende dagen, maakt dat recordjaar zich voelbaar in Groningen. Bewolking en buien domineren de hemel.

In de loop van de avond krijgt Groningen te maken met een matige tot harde wind met geregeld wat regenbuien. De temperatuur daalt ’s nachts tot 9 graden. Zondag wordt het iets warmer en minder nat. Het blijft bewolkt, maar in de middag kan het een tijdje droog zijn. De wind blijft uit het westen waaien en varieert in sterkte van matig tot vrij krachtig. De temperatuur loopt mogelijk op tot zo’n 13 graden.

Kerstdagen

Eerste Kerstdag begint hoopvol met droge periodes en zelfs wat zon. Maar gedurende de dag neemt de bewolking toe en in de loop van de middag worden niet te onderschatten buien verwacht. Het wordt zo’n 11 tot 13 graden met een matige tot vrij krachtige zuidwestenwind. De nacht brengt eerst wat regen, maar tegen de morgen klaart het op.

Tweede Kerstdag begint met wat buien, maar de regen wordt steeds minder en in de loop van de middag is er zelfs kans op wat zonnestralen. Het wordt zo’n 10 graden bij een matige tot vrij krachtige wind uit het westen.