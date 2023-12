Helpman na de pauze pas onderuit tegen DZOH

Foto Andor Heij. Voetbal

Het is derdeklasser Helpman (zaterdag) donderdagavond thuis niet gelukt om in de districtsbeker te stunten tegen eersteklasser DZOH. Het werd 4-1 voor de ploeg uit Emmen.

Helpman beet voor de pauze wel goed van zich af en kwam op voorsprong door een eigen doelpunt van DZOH. Na de pauze werd het klassenverschil duidelijk en boekten de Drenten een ruime zege. DZOH bereikte daarmee de laatste zestien.

Zaterdag komen nog drie Groninger clubs voor de beker in actie: Be Quick 1887 ontvangt Blauw Wit’34. Oranje Nassau speelt in Leeuwarden tegen LAC Frisia en GRC Groningen gaat op bezoek bij FC Meppel. PKC’83 speelt na de winterstop in en tegen Hardegarijp.

Gorecht plaatste zich afgelopen dinsdag al voor de laatste zestien door een 5-2 overwinning op Vitesse’63.