Hellingbanen Gerrit Krolbrug op 12 januari open

De hellingbanen bij de Gerrit Krolbrug voor fietsers en voetgangers gaan op vrijdag 12 januari om 11:00 uur open voor fietsers en voetgangers. Dat meldt Rijkswaterstaat deze donderdag.

Komende week worden de hellingbanen afgebouwd. Nadat de bouw van de steigers is afgerond, worden de verlichting, leuning en belijning geplaatst. Ook wordt de bestrating aangesloten op de hellingbanen. Als alle bouwmaterialen opgeruimd zijn, kunnen ze open en kan iedereen over de brug. Tijdens de kerstvakantie wordt er niet gewerkt aan de hellingbanen. De datum van 12 januari is onder voorbehoud dat de weersomstandigheden zodanig zijn dat er kan worden gewerkt.

De afgelopen periode hebben fietsers gebruik gemaakt van de omleidingsroute. Op de ene fiets-loopbrug die nu open is, geeft men elkaar de ruimte, aldus Rijkswaterstaat. Daardoor is de doorstroming van het fietsverkeer tot nu goed verlopen. Mensen met een brommer of scooter kunnen geen gebruik maken van de fiets-loopbrug.

De brug werd op 15 mei 2021 aangevaren. Sindsdien moeten automobilisten omrijden. De nieuwe brug wordt volgens de planning in 2026 in gebruik genomen.