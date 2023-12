Hellingbanen bij Gerrit Krolbrug beginnen er op te lijken

Over iets meer dan een week moeten de nieuwe hellingbanen voor fietsers en voetgangers bij de Gerrit Krolbrug klaar zijn. Dat lijkt de goede kant op te gaan.

In mei 2021 werd de lage brug kapot gevaren en sindsdien zijn alleen beide hoge fiets en loopbruggen te gebruiken. Die zijn echter niet toegankelijk voor mensen die bijvoorbeeld slecht ter been zijn. Daarom worden de hellingbanen aangelegd.

Dinsdagochtend werd er nog met man en macht gewerkt om de tijdelijke hellingbanen voor de kerstdagen af te krijgen. Drie dagen voor Kerst moeten de hellingbanen klaar zijn. Na afronding vindt er een testfase plaats, waarin gekeken wordt of de hellingbanen stabiel zijn en of fietsers en voetgangers veilig over de hellingbanen kunnen. Dat betekent dat de hellingbanen dan slechts beperkt of niet bruikbaar zijn. Openstelling voor het publiek gebeurt pas na oud en nieuw.

De hellingbanen blijven in ieder geval liggen tot de bouw van een permanente overweg. Gebruikers en gemeente willen dat er, ook tijdens de bouw van een nieuwe Gerrit Krolbrug, een verbinding blijft voor fietsers en voetgangers. Of dat gaat gebeuren, is nog onduidelijk. Hier wordt deze en komende maand onderzoek naar gedaan en verkeersminister Mark Harbers verwacht begin volgend jaar meer duidelijkheid over een overweg tijdens de bouw. Streefdatum voor een permanente Gerrit Krolbrug blijft 2029.