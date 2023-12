Hardleerse Stadjer raakt auto kwijt na derde keer rijden zonder rijbewijs in één maand

Foto: Team Verkeer, Politie Eenheid Noord-Nederland, via Instagram

Agenten hebben donderdagavond een 24-jarige inwoner van Groningen voor de derde keer in één maand tijd aangehouden voor het rijden met een ongeldig verklaard rijbewijs.

Begin december werd de man al eens aangehouden door de politie en vorige week betrapte de Koninklijke Marechaussee de Stadjer achter het stuur. Bij de aanhouding van donderdagavond was de maat vol, schrijft de politie op Instagram: “De verdachte is niet alleen opnieuw aangehouden, maar ook het voertuig waar hij in reed is beslag genomen.”

De Stadjer heeft de nacht doorgebracht in een cel aan de Hooghoudtstraat en mag zijn gedrag vrijdag uitleggen aan de politie.