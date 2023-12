Groningers Dijk en Beckerman genoemd als fractievoorzitter SP in Tweede Kamer

De Plenaire Zaal van de Tweede Kamer - Foto: Husky via Wikimedia Commons (CC 4.0 Int)

De opvolger van Lilian Marijnissen als fractievoorzitter van de SP in de Tweede Kamer wordt een Groninger: Sandra Beckerman of Jimmy Dijk. Dat meldt het actualiteitenprogramma Nieuwsuur zaterdag op NPO2.

Beckerman en Dijk zijn volgens parlementair verslaggever Arjan Noorlander de belangrijkste kandidaten. De kamerfractie van de SP, die na de Tweede Kamerverkiezingen van vorige maand terugviel van 9 naar 5 zetels, moet het vanaf nu doen zonder fractievoorzitter Lilian Marijnissen. Die heeft besloten om na een hele serie verkiezingsnederlagen de Kamer te verlaten.

Jimmy Dijk, voormalige fractievoorzitter van de SP in de Groninger gemeenteraad, zit nog maar net in de Tweede Kamer. Sandra Beckerman is sinds zes jaar kamerlid. De SP maakt binnenkort bekend wie de opvolger van Marijnissen wordt.