Groninger wint landelijk taaldictee

Zaterdag 25 november vond de zesde editie plaats van het Groot Dictee der Nederlandse Taal. De Groninger Emiel Heuff won de gedeelde eerste plek.

Het Groot Dictee der Nederlandse Taal werd dit jaar voor de zesde keer georganiseerd door het KRO-NCRV programma De Taalstaat op NPO Radio 1. Groninger Emiel Heuff, woningmarktonderzoeker van beroep, maakte maar acht fouten en belandde zo op de gedeelde eerste plaats. Hij moet de eer delen met Walter Oussoren, een docent Nederlands uit Alphen aan den Rijn, die evenveel fouten maakte.

Aan Dagblad van het Noorden vertelt de Groninger dat hij in eerste instantie was uitgesloten van deelname. Hij belandde tijdens de selectie op de twaalfde plek, terwijl alleen de beste tien meedoen. Nadat andere mensen afhaakten, kreeg Heuff alsnog een plek tijdens het grote dictee in Arnhem. Ter voorbereiding oefende hij enkele dictees met zijn buurvrouw.