Groninger politici nemen afscheid van Tweede Kamer, lintjes voor drie (oud-) Stadjers

Stieneke van der Graaf (ChristenUnie), Henk Nijboer (PvdA) en voormalig Stadjers Anne Kuik (CDA) en Attje Kuiken (PvdA) zaten dinsdagmiddag voor het laatst in hun blauwe Tweede Kamerzetel. Nijboer, Kuik en Kuiken verlieten de plenaire vergaderzaal met een Koninklijke onderscheiding.

Nijboer en Kuik werden benoemd tot Ridder in de Orde van Oranje-Nassau. Kamervoorzitter Vera Bergkamp speldde de versierselen op bij de twee (voormalige) Stadjers. Ook de in Stad geboren Attje Kuiken (PvdA) kreeg een lintje opgespeld.

Afscheidswoorden

Voor de toekenning van de lintjes sprak Bergkamp alle vertrekkend Kamerleden toe, die na de verkiezingen van 22 november niet terugkeren. Over Nijboer zei Bergkamp: “Het NRC heeft in 2019 uitgerekend dat je 154.109 woorden hebt gebruikt tijdens je eerste acht jaar in de Kamer. Dat moet nu wel zijn verdubbeld. Heel knap, want altijd uit het hoofd. (..) Ik hoop dat jij en je man nu meer van hun privé kunnen genieten.”

Kuik, inmiddels woonachtig in Ermelo, wilde in haar tijd in de Kamer iets rechtzetten in de samenleving, aldus Bergkamp: “Je stond op voor slachtoffers van drugshandel, mensenhandel en prostitutie. Je sloeg ook een brug naar de mensen in Groningen. Als partner van een D66’er begreep je ook hoe je misschien bruggen kan slaan in de coalitie.”

Kuiken’s grote passie is duiken. Maar volgens Bergkamp heeft Kuiken in de politiek geen ‘duikgedracht’: Je fractievoorzitterschap is niet onopgemerkt gebleven. Je hebt je sporen verdiend in het bestrijden van onrecht en vertrekt als één van de langstzittende Kamerleden. Je erfenis is onmiskenbaar en er verdwijnt met jou veel ervaring uit dit huis.”

Geen lintje voor Van der Graaf, want die had er al één

Stieneke van der Graaf kreeg geen lintje, want die had ze in 2021 al eens gekregen. Van der Graaf nam toen ook al afscheid, maar kwam onverwachts terug toen partijgenoot Carola Schouten minister werd. Bergkamp vertelt over Van der Graaf: “Je was erg betrokken bij Groningen en de aardbevingsellende. Maar je kwam ook op voor andere kwetsbaren, overal in de wereld. Het ging nooit om jezelf, maar altijd om anderen die het minder hebben. Streven naar recht, als er onrecht plaatsvindt. Je missie eindigt vandaag, maar buiten Den Haag zul je een mooie rol vinden om voor je idealen te blijven werken.”