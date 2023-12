Groninger Museum verrast 100.000ste bezoeker Rolling Stones – Unzipped met goodiebag en kerstman

Foto: Siese Veenstra

Het Groninger Museum ontving woensdag de 100.000ste bezoeker voor de tentoonstelling The Rolling Stones – Unzipped. Hannie de Boer en Philip Friskorn werden verrast door de kerstman en directeur Andreas Blühm.

Het stel kreeg een goodiebag en de catalogus over de tentoonstelling. De Boer (80) liet weten al van jongs af aan Stones-fan te zijn: “Vroeger heb ik al mijn Rolling Stones platen stuk gedraaid.” Partner Friskorn (78) ging mee naar het Groninger Museum, ondanks zijn plek in het Beatles-kamp.

The Rolling Stones – Unzipped is nog t/m 21 januari te bekijken in het Groninger Museum. Groningen is de laatste locatie van de expositie. Daarna worden bijzondere objecten uit Unzipped geveild via het Venduehuis, waaronder de inhoud van het nagebouwde Edith Grove appartement waar Jagger, Richards en Brian Jones in hun jonge jaren woonden. Ook de grote, lichtgevende tongsculptuur op de Museumbrug (H.N. Werkmanbrug) gaat onder de hamer, evenals twee gouden platen van het laatste Stones-album Hackney Diamonds.